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***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

27.12.2019 20:16
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***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Frigo-Pak Gıda Maddeleri San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu ile ilgili olarak, Şirket hakkında mahkemenin 12/07/2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28/11/2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmediği dikkate alındığında, Şirket paylarının Kotasyon Yönergesinin 8/1-d maddesi gereği Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805675


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