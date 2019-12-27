***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [FRIGO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFrigo-Pak Gıda Maddeleri San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu ile ilgili olarak, Şirket hakkında mahkemenin 12/07/2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28/11/2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmediği dikkate alındığında, Şirket paylarının Kotasyon Yönergesinin 8/1-d maddesi gereği Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805675BIST