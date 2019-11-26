***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
26.11.2019 09:21
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
Başvuru Sonucu
--
Açıklamalar
Şirket paylarımız yakın izleme pazarında işlem görmektedir. Ana pazara geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.'ye en kısa sürede başvuru yapılacaktır.
Kamuoyuna bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800402
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
0
En Düşük
0
18:055,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7517
En Düşük
5,7379
18:056,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3387
En Düşük
6,3212
18:05269,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,58
|Açılış
|: 269,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
269,17
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|4,59
|4.429.510
|% 3,82
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|7.298.499
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3858
|7,4228
|% 0,02
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5272
|1,5349
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,30
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,12
|