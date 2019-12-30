***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019-29.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi29/11/2019Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi29/11/2019Başvuru SonucuBorsa İstanbul A.Ş., şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu ile ilgili olarak, şirketimiz hakkında mahkemenin 12.07.2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28.11.2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmediği dikkate alınarak, şirket paylarımızın kotasyon yönergesinin 8/1-d maddesi gereği Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar vermiştir.AçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 27.12.2019 tarihli BİAŞ-4-9799 sayılı yazısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805785BIST