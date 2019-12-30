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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

30.12.2019 14:27
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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

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Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019-29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/11/2019
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
29/11/2019
Başvuru Sonucu
Borsa İstanbul A.Ş., şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu ile ilgili olarak, şirketimiz hakkında mahkemenin 12.07.2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28.11.2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmediği dikkate alınarak, şirket paylarımızın kotasyon yönergesinin 8/1-d maddesi gereği Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar vermiştir.
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.12.2019 tarihli BİAŞ-4-9799 sayılı yazısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805785


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IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
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Sterlin 7,7723 7,8113 % 0,07  
Frank 6,1141 6,1509 % 0,41  
Riyal 1,5794 1,5873 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,35  
Altın Gr. 290 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,69 66,69 -0,18  
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