***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
11.10.2019 18:24
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2019 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 30.10.2019 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 30/10/2019
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792788
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0449
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0643
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4972
En Düşük
6,4139
18:05279,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,95
|Açılış
|: 279,35
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12