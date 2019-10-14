***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.10.2019 18:33
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.10.2019
Genel Kurul Tarihi 14.11.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
3 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden, diğer sermaye yedeklerinden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem 14112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda 14112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı 14112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Extraordinary Shareholders Meeting Invitation and Agenda 14112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 14 Ekim 2019 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793155
BIST