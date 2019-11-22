***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.10.2019Genel Kurul Tarihi 14.11.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,3 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden, diğer sermaye yedeklerinden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,4 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 14112019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 General Assembly Meeting Information Document 14112019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 14/11/2019 Perşembe günü saat 11:00'de, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:1) TTK'nun 363'üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Birgit Annelies Behrendt'in Ford Motor Company organizasyonundaki görevinden ayrılması nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 28 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Stuart John Rowley'nin atanması, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Sn. Steven Robert Armstrong'un Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 11 Eylül 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları kabul edildi.2- a.Ortaklara 431.619.300,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 431.619.300,00 TL'nin 238.008.067,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden, 16.780.380,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 23.800.806,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden, 1.678.038,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 431.619.300,00 TL'nin 254.788.447,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 25.478.844,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,b.Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 431.619.300,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 123,00 Kr (%123,00), net 104,55 Kr (%104,55) olarak ödenmesine,c.Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Olağanüstü genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, olağanüstü genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanalar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarFord Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 14 Ekim 2019 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800077BIST