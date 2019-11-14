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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.11.2019 14:32
GÜNCEL HABERLER



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.11.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 1,2300000 123 15 1,0455000 104,55
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 1,2300000 123 0 1,2300000 123
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 1,2300000 123 15 1,0455000 104,55

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 19.11.2019 19.11.2019 21.11.2019 20.11.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 0



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FLAP 3,38 83.713.515 % 9,03  
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Sterlin 7,3667 7,4037 % 0,17  
Frank 5,7976 5,8325 % 0,32  
Riyal 1,5302 1,5379 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 4,39  
Altın Gr. 272 272 1,62  
Cumhuriyet 1.806 1.833 6,00  
Tam 1.795 1.840 6,43  
Yarım 868 890 3,11  
Çeyrek 435 445 1,56  
Gümüş.Ons 17,03 17,06 0,10  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 0,03  
B. Petrol 63,12 63,12 0,75  
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