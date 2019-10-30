***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2019 18:27
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019- 30.09.2019 dönemine ilişkin dokuz aylık finansal tabloları ve ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu döneme ilişkin finansal sonuç duyurusu şirketimiz internet sitesinde (www.fordotosan.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795560
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0039
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,6996
18:056,3677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3394
18:05273,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,71
|Açılış
|: 273,77
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
273,42
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3412
|7,3780
|% -0,27
|
|Frank
|5,7415
|5,7760
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5201
|1,5277
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|2,31
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|-1,40
|