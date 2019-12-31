***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:- Toplam Kalite Direktörü görevini yürütmekte olan Sn. Bülent Akdoğan 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle emekli olacaktır.- Endüstri İlişkileri ve İmalat İK Müdürü görevini yürüten Sn. Oya Başak Akyol 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Toplam Kalite Direktörü olarak atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806222BIST