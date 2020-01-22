***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 09:03
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813873
BIST
10:04124.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 894,38
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.468
En Düşük
124.216
10:045,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 5,9290
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|Önceki Kapanış
|: 5,9140
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5,9445
En Düşük
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10:046,5758
En Yüksek
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|: -0,09%
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|Önceki Kapanış
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|: -0,39%
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|Açılış
|: 296,32
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|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|3.280.341
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|ANELE
|3,75
|1.720.204
|% 10,95
|
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|
|EKIZ
|1,41
|39.041
|% 9,30
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|AKBNK
|8,97
|9.063.315
|% 1,36
|
|THYAO
|14,96
|6.827.220
|% 0,54
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|ZOREN
|1,75
|4.093.192
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,74
|3.415.425
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7360
|7,7748
|% 0,24
|
|Frank
|6,0982
|6,1350
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-6,52
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,26
|