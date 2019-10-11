***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2019 18:25
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kocaeli-Gölcük Fabrikası: Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 41670 GÖLCÜK / KOCAELİ Kocaeli-Yeniköy Fabrikası: Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 41670 GÖLCÜK / KOCAELİ Eskişehir Fabrikası: Yenice Mahallesi, Ford Otosan Fabrika Sahası Küme Evler No:1-1 İnönü / Eskişehir Sancaktepe Yedek Parça Dağıtım Merkezi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 SANCAKTEPE / İSTANBUL Sancaktepe Ar-Ge Merkezi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 SANCAKTEPE / İSTANBUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792790
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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99.783
En Düşük
98.776
18:055,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
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|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
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5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4972
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
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6,4972
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12