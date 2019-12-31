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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.12.2019 11:13
GÜNCEL HABERLER



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FORD DEUTSCHLAND HOLDING GMBH 143.997.036,76 TRY 41,04
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 134.953.357,14 TRY 38,46
DİĞER 71.959.606,10 TRY 20,50




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806080


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 12.535.853 % 19,89  
ADBGR 7,04 9.859.624 % 13,00  
INFO 8,90 2.323 % 10,83  
BALAT 1,24 57.309 % 9,73  
UMPAS 0,62 11.308 % 8,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7937 7,8328 % 0,30  
Frank 6,1189 6,1557 % 0,10  
Riyal 1,5814 1,5893 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.524 1.524 9,13  
Altın Gr. 292 292 1,97  
Cumhuriyet 1.930 1.959 14,00  
Tam 1.921 1.969 13,92  
Yarım 929 953 6,73  
Çeyrek 466 476 3,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,18  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,04  
B. Petrol 66,61 66,61 -0,04  
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