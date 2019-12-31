***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FORD DEUTSCHLAND HOLDING GMBH 143.997.036,76 TRY 41,04KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 134.953.357,14 TRY 38,46DİĞER 71.959.606,10 TRY 20,50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806080BIST