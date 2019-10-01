***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.10.2019 17:25
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/12/2018
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRANK1930
Nominal Değer (TL)
18.659.576
Vade Başlangıç Tarihi
01/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/10/2019
Vadesi (Gün)
49
İtfa Tarihi
19/11/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789438
BIST
11:13104.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 379,62
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.877
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104.370
En Düşük
103.268
11:135,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0213
|Açılış
|: 5,7340
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|Önceki Kapanış
|: 5,7160
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5,7514
En Düşük
5,7122
11:136,2739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2852
En Düşük
6,2474
11:13273,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,13
|Açılış
|: 273,26
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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274,29
En Düşük
271,26