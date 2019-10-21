***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.10.2019 14:16
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/12/2018
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRANA1932
Nominal Değer (TL)
60.733.301
Vade Başlangıç Tarihi
21/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/10/2019
Vadesi (Gün)
57
İtfa Tarihi
17/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794071
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
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|Önceki Kapanış
|: 98.415
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98.526
En Düşük
97.172
18:055,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
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|Açılış
|: 5,8270
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|Önceki Kapanış
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5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,4950
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|Önceki Kapanış
|: 6,4500
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6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,30
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 279,30
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|Önceki Kapanış
|: 277,61
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280,40
En Düşük
277,29