***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 10.783 0 81.850 1.910.057 -917.262 -695.488 590 0 5.575.233 5.965.763 54.530 6.020.293Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.427 0 0 137.427 0 137.427Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.530.658 -144.269 142.708 3.493.850 -787.602 -1.350.936 33.022.889 0 5.575.233 46.466.965 187.346 46.654.311Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.768 0 72.530 48.939 -217.733 -21.626 0 0 4.938.235 4.823.113 60.583 4.883.696Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.135 0 0 5.135 0 5.135Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.537.691 -160.891 171.892 2.793.734 -1.275.944 -1.096.367 39.624.760 0 4.938.235 51.517.544 257.449 51.774.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER196.675.576 321.844.090 518.519.666 164.137.002 329.699.658 493.836.660GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 23.228.194 36.529.692 59.757.886 22.813.515 44.901.913 67.715.428Teminat Mektupları23.006.375 25.648.692 48.655.067 22.742.832 27.430.938 50.173.770Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.202.726 1.202.726 0 981.914 981.914Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.395.549 551.992 1.947.541 1.842.819 385.452 2.228.271Diğer Teminat Mektupları21.610.826 23.893.974 45.504.800 20.900.013 26.063.572 46.963.585Banka Kredileri83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829İthalat Kabul Kredileri83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler138.633 9.149.225 9.287.858 47.188 14.638.734 14.685.922Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler138.633 9.149.225 9.287.858 47.188 14.638.734 14.685.922Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 67.153 67.153 0 66.907 66.907Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER65.231.519 18.142.834 83.374.353 52.698.904 12.841.024 65.539.928Cayılamaz Taahhütler65.015.028 16.280.118 81.295.146 52.490.826 9.539.003 62.029.829Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.331.671 14.174.301 24.505.972 4.335.975 7.765.351 12.101.326Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 5.840 5.840 0 5.743 5.743Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.749.656 1.404.026 17.153.682 13.372.364 1.161.904 14.534.268Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.214.117 0 3.214.117 2.719.279 0 2.719.279İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri118.237 0 118.237 66.328 0 66.328Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri35.598.047 639.781 36.237.828 31.989.568 553.338 32.542.906Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.300 0 3.300 7.312 0 7.312Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 56.170 56.170 0 52.667 52.667Cayılabilir Taahhütler216.491 1.862.716 2.079.207 208.078 3.302.021 3.510.099Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri72.878 1.468.004 1.540.882 118.805 3.040.576 3.159.381Diğer Cayılabilir Taahhütler143.613 394.712 538.325 89.273 261.445 350.718TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 108.215.863 267.171.564 375.387.427 88.624.583 271.956.721 360.581.304Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar19.396.746 42.005.969 61.402.715 13.093.473 50.419.760 63.513.233Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.236.904 16.025.488 21.262.392 6.000.686 17.404.868 23.405.554Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler14.159.842 25.980.481 40.140.323 7.092.787 33.014.892 40.107.679Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler88.819.117 225.165.595 313.984.712 75.531.110 221.536.961 297.068.071Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.304.038 11.223.246 18.527.284 11.559.409 13.254.851 24.814.260Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.680.385 5.480.198 9.160.583 4.765.141 7.545.258 12.310.399Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.623.653 5.743.048 9.366.701 6.794.268 5.709.593 12.503.861Para ve Faiz Swap İşlemleri70.701.564 170.999.123 241.700.687 45.874.245 156.440.960 202.315.205Swap Para Alım İşlemleri11.596.808 78.278.022 89.874.830 10.649.363 63.055.771 73.705.134Swap Para Satım İşlemleri53.064.986 33.214.689 86.279.675 33.809.288 36.121.829 69.931.117Swap Faiz Alım İşlemleri3.019.885 29.753.206 32.773.091 707.797 28.631.680 29.339.477Swap Faiz Satım İşlemleri3.019.885 29.753.206 32.773.091 707.797 28.631.680 29.339.477Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.978.857 20.136.618 30.115.475 17.232.147 32.370.725 49.602.872Para Alım Opsiyonları6.793.635 3.381.386 10.175.021 9.069.974 8.208.590 17.278.564Para Satım Opsiyonları2.993.676 7.648.860 10.642.536 8.084.584 10.686.711 18.771.295Faiz Alım Opsiyonları0 7.545.487 7.545.487 0 11.921.185 11.921.185Faiz Satım Opsiyonları0 1.560.885 1.560.885 0 1.554.239 1.554.239Menkul Değerler Alım Opsiyonları95.046 0 95.046 24.665 0 24.665Menkul Değerler Satım Opsiyonları96.500 0 96.500 52.924 0 52.924Futures Para İşlemleri740.803 759.559 1.500.362 837.290 970.229 1.807.519Futures Para Alım İşlemleri154.188 570.234 724.422 66.180 807.290 873.470Futures Para Satım İşlemleri586.615 189.325 775.940 771.110 162.939 934.049Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 43.395 43.395 0 18.066 18.066Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 43.395 43.395 0 18.066 18.066Diğer93.855 22.003.654 22.097.509 28.019 18.482.130 18.510.149EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER770.345.347 809.925.467 1.580.270.814 734.970.642 779.705.808 1.514.676.450EMANET KIYMETLER52.845.939 42.057.612 94.903.551 47.679.289 45.204.129 92.883.418Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları20.975.184 0 20.975.184 16.549.359 0 16.549.359Emanete Alınan Menkul Değerler12.892.494 13.449.541 26.342.035 11.117.076 15.329.484 26.446.560Tahsile Alınan Çekler15.574.352 5.321.666 20.896.018 16.598.765 5.317.179 21.915.944Tahsile Alınan Ticari Senetler2.763.461 957.501 3.720.962 2.820.947 1.021.743 3.842.690Tahsile Alınan Diğer Kıymetler203.090 19.247.316 19.450.406 189.845 19.210.946 19.400.791İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 136.801 136.801 0 128.789 128.789Diğer Emanet Kıymetler437.358 2.944.787 3.382.145 403.297 4.195.988 4.599.285Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER717.499.408 767.867.855 1.485.367.263 687.291.353 734.501.679 1.421.793.032Menkul Kıymetler3.855.678 1.313.880 5.169.558 2.626.072 149.806 2.775.878Teminat Senetleri23.790.192 12.957.524 36.747.716 27.157.222 13.490.262 40.647.484Emtia1.681 0 1.681 13.913 0 13.913Varant0 356.734 356.734 0 359.113 359.113Gayrimenkul172.913.200 140.651.649 313.564.849 169.974.426 135.795.357 305.769.783Diğer Rehinli Kıymetler516.938.657 612.587.979 1.129.526.636 487.519.720 584.707.054 1.072.226.774Rehinli Kıymet Alanlar0 89 89 0 87 87KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI967.020.923 1.131.769.557 2.098.790.480 899.107.644 1.109.405.466 2.008.513.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 13.295.165 3.184.883Alınan Faizler29.261.619 23.099.374Ödenen Faizler-17.534.601 -13.492.657Alınan Temettüler9.046 5.839Alınan Ücret ve Komisyonlar6.493.581 4.979.376Elde Edilen Diğer Kazançlar4.937.579 3.758.045Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar538.149 297.560Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.215.262 -5.461.551Ödenen Vergiler-1.555.552 -2.101.762Diğer-2.639.394 -7.899.341Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 -745.610 20.006.915Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-515.099 175.177Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış783.503 -1.350.832Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.212.779 -56.508.930Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-649.031 -1.897.929Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.226.111 5.896.288Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)15.159.564 67.270.388Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.685.260 2.514.387Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.599.603 3.908.366Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 12.549.555 23.191.798YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -463.947 1.733.292İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-395.023 -1.516.024Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller292.398 1.207.497Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.255.932 -10.227.049Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.783.762 10.930.663Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-998.457 -665.770Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar109.305 2.003.975Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.572.661 6.551.115Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.338.258 21.265.015Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-19.637.820 -12.963.900İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-680 -1.750.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-272.419 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-17.077 5.693.079Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.6 8.495.870 37.169.284Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 37.697.604 14.952.512Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 46.193.474 52.121.796Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.998.460 5.629.870DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-114.764 390.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar75.298 93.223Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.143 10.487Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları77.070 85.599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.915 -2.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-190.062 297.200Yabancı Para Çevrim Farkları48.939 1.910.057Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri366.273 -1.443.626Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-663.536 375.051Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-27.033 -869.360Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.295 325.078TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.883.696 6.020.293Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)35.719.819 80.454.487 116.174.306 25.196.642 83.036.609 108.233.251Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 15.566.516 64.455.661 80.022.177 3.771.855 68.563.711 72.335.566Nakit Değerler ve Merkez Bankası4.120.401 40.850.652 44.971.053 2.815.833 38.805.205 41.621.038Bankalar946.013 22.856.722 23.802.735 958.317 29.694.583 30.652.900Para Piyasalarından Alacaklar10.530.688 850.371 11.381.059 3.917 138.076 141.993Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-30.586 -102.084 -132.670 -6.212 -74.153 -80.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 860.174 4.126.631 4.986.805 305.745 4.335.292 4.641.037Devlet Borçlanma Senetleri601.496 138.785 740.281 176.148 83.426 259.574Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler240.213 35.726 275.939 97.797 102.529 200.326Diğer Finansal Varlıklar18.465 3.952.120 3.970.585 31.800 4.149.337 4.181.137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 17.542.368 10.030.160 27.572.528 18.254.325 8.908.628 27.162.953Devlet Borçlanma Senetleri17.475.228 6.052.781 23.528.009 18.174.639 4.657.172 22.831.811Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler19.625 304.339 323.964 15.058 220.404 235.462Diğer Finansal Varlıklar47.515 3.673.040 3.720.555 64.628 4.031.052 4.095.680Türev Finansal Varlıklar5.1.4 1.750.761 1.842.035 3.592.796 2.864.717 1.228.978 4.093.695Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.333.416 1.832.262 3.165.678 2.301.908 1.046.359 3.348.267Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı417.345 9.773 427.118 562.809 182.619 745.428İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)171.776.425 106.748.664 278.525.089 167.902.027 109.165.560 277.067.587Krediler5.1.5 157.768.576 102.032.029 259.800.605 153.460.388 102.549.167 256.009.555Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 1.397.970 4.646.015 6.043.985 1.674.838 5.291.202 6.966.040Faktoring Alacakları5.1.7 1.553.512 569.083 2.122.595 1.974.562 611.571 2.586.133İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.8 20.875.294 6.295.833 27.171.127 18.586.328 6.067.681 24.654.009Devlet Borçlanma Senetleri20.645.054 6.276.589 26.921.643 18.552.564 6.053.663 24.606.227Diğer Finansal Varlıklar230.240 19.244 249.484 33.764 14.018 47.782Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.818.927 -6.794.296 -16.613.223 -7.794.089 -5.354.061 -13.148.150SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.9 1.489.414 24.344 1.513.758 828.631 29.064 857.695Satış Amaçlı1.489.414 24.344 1.513.758 828.631 29.064 857.695Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI150.119 3.653 153.772 129.287 3.584 132.871İştirakler (Net)5.1.10 35.747 5 35.752 35.747 5 35.752Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler35.747 5 35.752 35.747 5 35.752Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.11 114.372 3.648 118.020 93.540 3.579 97.119Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar114.372 3.648 118.020 93.540 3.579 97.119Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 5.092.265 333.810 5.426.075 4.246.180 248.738 4.494.918MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 407.484 45.554 453.038 368.133 47.939 416.072Şerefiye6.388 0 6.388 6.388 0 6.388Diğer401.096 45.554 446.650 361.745 47.939 409.684YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 570.600 0 570.600 558.309 0 558.309CARİ VERGİ VARLIĞI27.821 70.689 98.510 89.774 85.492 175.266ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 1.890.387 30.587 1.920.974 1.494.185 24.992 1.519.177DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.17 5.567.035 758.539 6.325.574 4.987.063 711.392 5.698.455VARLIKLAR TOPLAMI222.691.369 188.470.327 411.161.696 205.800.231 193.353.370 399.153.601YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 104.909.289 152.932.911 257.842.200 104.075.640 140.940.706 245.016.346ALINAN KREDİLER5.2.2 2.907.542 22.895.489 25.803.031 1.185.677 32.154.050 33.339.727PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 241.891 1.277.584 1.519.475 1.413.902 1.220.688 2.634.590İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 4.192.894 18.570.824 22.763.718 4.099.201 22.812.262 26.911.463Bonolar2.970.466 0 2.970.466 1.926.060 27.087 1.953.147Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.222.428 18.570.824 19.793.252 2.173.141 22.785.175 24.958.316FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 13.193.294 13.193.294 0 12.312.230 12.312.230TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 3.253.563 2.740.121 5.993.684 2.536.310 1.973.852 4.510.162Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.676.850 2.613.465 5.290.315 2.344.496 1.955.394 4.299.890Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı576.713 126.656 703.369 191.814 18.458 210.272FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.2.7 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.8 922.009 153.273 1.075.282 0 0 0KARŞILIKLAR5.2.9 4.649.604 935.232 5.584.836 4.281.061 1.088.451 5.369.512Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.072.736 105.810 1.178.546 988.225 138.877 1.127.102Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)493.975 47.428 541.403 403.175 41.645 444.820Diğer Karşılıklar3.082.893 781.994 3.864.887 2.889.661 907.929 3.797.590CARİ VERGİ BORCU5.2.10 987.798 87.219 1.075.017 558.766 88.115 646.881ERTELENMİŞ VERGİ BORCU5.2.10 0 28.643 28.643 0 19.121 19.121SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.12 0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.13 17.903.676 2.300.083 20.203.759 15.877.710 1.651.999 17.529.709ÖZKAYNAKLAR5.2.14 51.560.600 214.393 51.774.993 46.599.322 287.520 46.886.842Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.338.616 210.076 1.548.692 1.334.963 138.431 1.473.394Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler707.611 -286.188 421.423 813.913 -202.070 611.843Kar Yedekleri39.334.255 290.505 39.624.760 32.626.814 351.159 32.977.973Yasal Yedekler1.546.353 40.644 1.586.997 1.540.985 40.717 1.581.702Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.555.326 0 37.555.326 30.856.685 0 30.856.685Diğer Kar Yedekleri232.576 249.861 482.437 229.144 310.442 539.586Kar veya Zarar4.938.235 0 4.938.235 6.641.652 0 6.641.652Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.938.235 0 4.938.235 6.641.652 0 6.641.652Azınlık Payları257.449 0 257.449 197.546 0 197.546YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI191.528.866 219.632.830 411.161.696 180.627.589 218.526.012 399.153.601Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 32.583.287 27.886.969 10.484.665 11.230.403Kredilerden Alınan Faizler25.956.080 22.434.127 8.416.250 8.763.029Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler232.031 238.419 74.688 80.738Bankalardan Alınan Faizler757.271 420.097 234.593 182.793Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler230.212 17.983 145.612 10.115Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.639.078 4.141.737 1.374.898 1.952.896Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar62.492 49.011 28.391 21.496Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.301.302 2.225.059 673.703 1.035.220İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.275.284 1.867.667 672.804 896.180Finansal Kiralama Faiz Gelirleri386.626 400.973 124.995 154.441Diğer Faiz Gelirleri381.989 233.633 113.629 86.391FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -17.493.332 -13.912.713 -5.292.871 -5.856.001Mevduata Verilen Faizler-13.658.586 -9.411.479 -4.210.862 -4.075.237Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.347.087 -1.451.356 -257.265 -487.981Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-102.270 -1.088.023 -23.008 -466.405İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.163.107 -1.911.290 -739.003 -822.417Kiralama Faiz Giderleri-140.315 -664 -47.013 -644Diğer Faiz Giderleri-81.967 -49.901 -15.720 -3.317NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ15.089.955 13.974.256 5.191.794 5.374.402NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.637.015 3.752.240 1.662.125 1.326.890Alınan Ücret ve Komisyonlar6.493.581 4.979.376 2.337.463 1.837.123Gayri Nakdi Kredilerden537.349 412.053 173.612 160.302Diğer5.956.232 4.567.323 2.163.851 1.676.821Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.856.566 -1.227.136 -675.338 -510.233Gayri Nakdi Kredilere-11.396 -10.173 -3.788 -3.573Diğer-1.845.170 -1.216.963 -671.550 -506.660TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 9.046 5.839 24 651TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 -1.877.715 760.940 -898.278 1.093.097Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)220.636 1.011.314 -135.339 274.279Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.013.423 2.628.747 -598.237 2.559.002Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)915.072 -2.879.121 -164.702 -1.740.184DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 4.716.943 2.746.731 1.340.465 680.685FAALİYET BRÜT KÂRI22.575.244 21.240.006 7.296.130 8.475.725BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -8.491.807 -6.766.395 -2.971.065 -3.206.141DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -323.937 -831.904 -119.226 -796.375PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.137.761 -2.593.185 -1.043.087 -875.077DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -4.259.423 -3.643.942 -1.464.862 -1.231.395NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.362.316 7.404.580 1.697.890 2.366.737BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 6.362.316 7.404.580 1.697.890 2.366.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.363.856 -1.774.710 -368.198 -672.857Cari Vergi Karşılığı-1.675.751 -1.754.043 -451.700 -686.505Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-326.128 -805.909 14.064 -390.310Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi638.023 785.242 69.438 403.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 4.998.460 5.629.870 1.329.692 1.693.880DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 4.998.460 5.629.870 1.329.692 1.693.880Grubun Karı (Zararı)4.938.235 5.575.233 1.309.864 1.673.819Azınlık Payları Karı (Zararı)60.225 54.637 19.828 20.061Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,01176000 0,01327000 0,00312000 0,00399000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795485BIST