***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2020 tarihli toplantısında, Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7inci maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2024 yılı sonuna kadar uzatımı için, Esas Sözleşmenin 7inci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment to the Articles of Association.pdfEK: 2 Esas Sozlesme 7. Madde Degisikligi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813220BIST