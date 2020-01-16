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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.01.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2020 tarihli toplantısında, Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7inci maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2024 yılı sonuna kadar uzatımı için, Esas Sözleşmenin 7inci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment to the Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sozlesme 7. Madde Degisikligi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813220


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