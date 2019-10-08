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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2019 09:50
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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       T. GARANTİ BANKASI A.Ş., Birleşik Krallık Kotasyon Kurumu (UK Listing Authority) olan Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu'na (Financial Conduct Authority) başvurarak,
 
(a)   
Her biri bir adet hisse senedini temsilen ihraç edilmiş olan Global Depo Sertifikalarının (
Global Depositary Receipt
) ("GDR") (
Reg S ISIN
: US9001487019/144A ISIN: US9001487019) Londra Borsası (
London Stock Exchange
) kotundan çıkarılması ve
 
(b)   
GDR'ların Londra Borsası hisse senetleri ana pazarında işlem görmesinin iptali 
 
talebinde bulunmuştur.
 
GDR'ların kotasyonunun iptali ve işlem görmesinin sona ermesinin, işbu duyuru tarihini izleyen 20 iş gününden erken olmamak üzere, 5 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791194


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