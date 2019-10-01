***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.11.2019Vade (Gün Sayısı) 41Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRANK1930Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.659.576Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.11.2019Kayıt Tarihi 18.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.11.2019Ek Açıklamalar49 gün vadeli 18.659.576,00 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (01.10.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789460BIST