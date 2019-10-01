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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.10.2019 18:02
GÜNCEL HABERLER

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 41
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANK1930
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.659.576
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.11.2019
Kayıt Tarihi 18.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.11.2019

Ek Açıklamalar
49 gün vadeli 18.659.576,00 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (01.10.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789460


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