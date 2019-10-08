***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2019 13:06
04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN014L1
Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 262.554.954
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2019
Kayıt Tarihi 07.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 7 Ağustos 2019 tarihinde talep toplama ile 8 Ağustos 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 61 gün vadeli, TR0GRAN014L1 ISIN kodlu, 262.554.954 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (08.10.2019) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791293
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