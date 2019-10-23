***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2019 18:11
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 58
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANA1940
Satışa Başlanma Tarihi 22.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.037.583
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2019
Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019
Ek Açıklamalar
58 gün vadeli 65.037.583 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (23.10.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794412
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0775
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7250
18:056,3789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0848
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3668
18:05274,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,03
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3607
|7,3976
|% -1,29
|
|Frank
|5,7585
|5,7932
|% -1,52
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,92
|60,92
|1,22
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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