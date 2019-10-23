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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2019 18:12
GÜNCEL HABERLER

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFGRANE1953 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANE1953
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 205.926.359
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2019
Kayıt Tarihi 22.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 02 Eylül 2019 tarihinde talep toplama ile 03 Eylül 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 50 gün vadeli, TRFGRANE1953 ISIN kodlu, 205.926.359 TRY nominal değerli bononun 23.10.2019 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794415


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DOKTA 36,50 10.031.679 % 14,42  
QNBFL 28,30 428.973 % 13,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3607 7,3976 % -1,29  
Frank 5,7585 5,7932 % -1,52  
Riyal 1,5229 1,5305 % -1,39  
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Tam 1.828 1.874 -11,81  
Yarım 884 907 -5,71  
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