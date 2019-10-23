***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGRANE1953 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2019Vade (Gün Sayısı) 50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRANE1953Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 205.926.359Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2019Kayıt Tarihi 22.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 02 Eylül 2019 tarihinde talep toplama ile 03 Eylül 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 50 gün vadeli, TRFGRANE1953 ISIN kodlu, 205.926.359 TRY nominal değerli bononun 23.10.2019 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794415BIST