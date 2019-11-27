***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.11.2019 09:30
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN016X1
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.495.851
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.01.2020
Kayıt Tarihi 27.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.01.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 51.495.851 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (26.11.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800560
BIST
10:33106.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,32
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:335,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:336,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:33270,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,23
|Açılış
|: 270,64
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|BOSSA
|7,93
|7.545.118
|% 6,16
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|461.328
|% -3,60
|
|BRMEN
|1,08
|646.491
|% -3,57
|
|ADEL
|16,35
|2.247.992
|% -3,14
|
|THYAO
|13,69
|243.260.665
|% -0,36
|
|SISE
|4,91
|111.822.821
|% 1,24
|
|KRDMD
|2,36
|105.641.074
|% 1,36
|
|ECILC
|3,38
|70.587.010
|% 4,32
|
|GARAN
|10,06
|66.294.699
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,36
|105.641.074
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,49
|58.709.514
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.534.791
|% 1,45
|
|SISE
|4,91
|111.822.821
|% 1,24
|
|ECILC
|3,38
|70.587.010
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3790
|7,4160
|% -0,13
|
|Frank
|5,7514
|5,7860
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,29
|
|Altın Gr.
|270
|271
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,07
|