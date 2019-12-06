***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.12.2019 12:59
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01764
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 436.376.602
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2020
Kayıt Tarihi 04.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2020
Ek Açıklamalar
61 gün vadeli 436.376.602TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (06.12.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802256
BIST
17:09108.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 297,20
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:095,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:096,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:09271,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,04
|Açılış
|: 271,86
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,89
|104.676.268
|% 18,60
|
|DENCM
|8,05
|22.864.821
|% 16,84
|
|GLRYH
|2,20
|24.500.545
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,34
|27.454.323
|% 12,94
|
|BOSSA
|9,39
|36.093.370
|% 12,86
|
|SMART
|9,57
|11.989.066
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|65.084.670
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,23
|109.117.785
|% -17,91
|
|DERAS
|4,29
|91.466.225
|% -10,06
|
|MEMSA
|0,24
|143.841
|% -7,69
|
|THYAO
|13,71
|731.599.564
|% -0,44
|
|ASELS
|19,51
|598.352.941
|% -0,86
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|TTKOM
|7,30
|376.154.302
|% 2,53
|
|GARAN
|10,43
|362.998.784
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,48
|205.012.804
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|CEMAS
|1,37
|142.988.502
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,42
|193.049.606
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.432.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5413
|7,5791
|% -0,03
|
|Frank
|5,7972
|5,8322
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:23PKART
Yüzde 5.10 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 751, 255 adet işlem
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 31 artarak (% 0.12 ) 132, 928
-
17:22XU100
Endeks 108, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 064.00 milyon TL de
-
17:22SNKRN
Yüzde 7.42 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 024, 137 adet işlem
-
17:20MEPET
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 693, 729 adet işlem