***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 106.475 0 27.603 0 212.986TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye79.500 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 106.475 0 27.603 0 212.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.524 0 -9.524Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.603 0 -27.603 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.603 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.603 27.603 0 0 27.603Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.603 0 -27.603Dönem Sonu Bakiyeler79.500 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 134.078 0 -9.524 0 203.462Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 0 -57.376 0 155.545TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0Yeni Bakiye79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 -16.030 -57.376 0 139.515Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.790 0 31.790Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 0 57.376 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 57.376 0 0 -57.376Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 57.376 0 57.376Dönem Sonu Bakiyeler79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 76.702 -16.030 31.790 0 171.305Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 297.497 336.498 80.821 128.886FAKTORİNG GELİRLERİ297.497 336.498 80.821 128.886Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler291.748 322.493 79.006 124.159İskontolu168.594 154.462 54.926 57.145Diğer123.154 168.031 24.080 67.014Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.749 14.005 1.815 4.727İskontolu123 2.858 45 457Diğer5.626 11.147 1.770 4.270FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -214.695 -275.507 -56.496 -96.701Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-133.891 -182.157 -38.010 -69.080Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-411 0 -126 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-73.660 -72.412 -17.556 -20.581Diğer Faiz Giderleri-8 -20 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-6.725 -20.918 -804 -7.040BRÜT KAR (ZARAR)82.802 60.991 24.325 32.185ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -35.968 -36.942 -11.948 -14.106Personel Giderleri-21.810 -21.876 -7.126 -8.965Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-683 -431 -176 -144Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-13.366 -12.388 -4.636 -4.500Diğer-109 -2.247 -10 -497BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)46.834 24.049 12.377 18.079DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 46.593 328.991 -533 118.517Bankalardan Alınan Faizler1.932 152 27 88Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı3.185 41.322 0 20.665Kambiyo İşlemleri Karı32.370 279.169 -1.489 96.647Diğer9.106 8.348 929 1.117KARŞILIK GİDERLERİ21 -30.602 -75.216 -4.863 -49.924Özel Karşılıklar0 -74.180 0 -49.291Beklenen Zarar Karşılıkları-29.328 0 -4.402 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-1.274 -1.036 -461 -633DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -22.360 -284.679 -3.252 -109.519Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-480 -5.176 0 10.111Kambiyo İşlemleri Zararı-21.880 -279.503 -3.252 -119.630Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)40.465 -6.855 3.729 -22.847BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.465 -6.855 3.729 -22.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -8.675 -2.669 -251 3.630Cari Vergi Karşılığı-134 -33.467 7.380 -2.976Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.541 0 -7.631 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 30.798 0 6.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)31.790 -9.524 3.478 -19.217DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI31.790 -9.524 3.478 -19.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.773 -7.794 2.846 -15.727Ana Ortaklık Payları26.017 -1.730 632 -3.490Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,39986128 -0,11979874 0,04374843 -0,24172327SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı61.651 206.021Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri301.488 376.006Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-235.112 -251.135Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.936 7.044Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6.3 3.458 1.077Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-33.443 -33.505Ödenen Vergiler-8.012 -26.058Diğer27.336 132.592Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim162.964 85.188Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış446.758 793.793Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-14.901 2.757Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-9.474 375Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)4.500 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-272.503 -711.907Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.584 170Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı224.615 291.209YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller2 -629Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 3Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -5.360 -18.574Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.358 -19.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit966.316 665.352Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.173.289 -941.355İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-206.973 -276.003Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi906 3.569Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)13.190 -425Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.778 19.197Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 32.968 18.772Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.790 -9.524 3.478 -19.217DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.790 -9.524 3.478 -19.217Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 1.377 31.434 32.811 3.704 16.074 19.778GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 6 6 0 6 6TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5.1 0 0 0 0 1 1GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 1.426.469 404.411 1.830.880 1.866.604 468.432 2.335.036Faktoring Alacakları6.1 1.404.374 400.251 1.804.625 1.825.957 453.153 2.279.110İskontolu Faktoring Alacakları (Net)823.859 100.977 924.836 761.225 118.681 879.906Diğer Faktoring Alacakları580.515 299.274 879.789 1.064.732 334.472 1.399.204Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar6.2 149.137 168.834 317.971 148.612 158.257 306.869Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6.3 -127.042 -164.674 -291.716 -107.965 -142.978 -250.943ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 5.460 0 5.460 1.735 0 1.735MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 9.174 0 9.174 7.638 0 7.638YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 7.029 0 7.029 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 57.333 0 57.333 61.683 0 61.683DİĞER AKTİFLER10 4.460 364 4.824 7.811 361 8.172ARA TOPLAM1.511.302 436.215 1.947.517 1.949.175 484.874 2.434.049SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 11Satış Amaçlı11 11 11 11VARLIKLAR TOPLAMI1.511.313 436.215 1.947.528 1.949.186 484.874 2.434.060YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.047.686 412.431 1.460.117 1.277.797 481.965 1.759.762FAKTORİNG BORÇLARI6.1 540 5.328 5.868 2.238 13.104 15.342KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 1.774 2.726 4.500 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 291.517 0 291.517 485.126 0 485.126GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2 0 0 0 0 61 61KARŞILIKLAR14 9.155 576 9.731 6.888 493 7.381Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.1 7.627 0 7.627 5.392 0 5.392Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar14.2 1.528 576 2.104 1.496 493 1.989CARİ VERGİ BORCU9 0 0 0 3.959 0 3.959ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 2.755 1.735 4.490 4.243 2.641 6.884ARA TOPLAM1.353.427 422.796 1.776.223 1.780.251 498.264 2.278.515SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 171.305 0 171.305 155.545 0 155.545Ödenmiş Sermaye79.500 0 79.500 79.500 0 79.500Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-657 0 -657 -657 0 -657Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri76.702 0 76.702 134.078 0 134.078Yasal Yedekler9.205 0 9.205 9.205 0 9.205Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler67.497 0 67.497 124.873 0 124.873Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar15.760 0 15.760 -57.376 0 -57.376Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-16.030 0 -16.030 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı31.790 0 31.790 -57.376 0 -57.376YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.524.732 422.796 1.947.528 1.935.796 498.264 2.434.060Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ415.084 427.663 842.747 854.530 514.879 1.369.409RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ774.453 164.852 939.305 775.409 77.708 853.117ALINAN TEMİNATLAR25.1 261.771 23.224.905 23.486.676 179.853 25.570.326 25.750.179VERİLEN TEMİNATLAR25.2 654.445 155 654.600 1.262.391 765 1.263.156TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR25.3 0 0 0 0 185.729 185.729Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 185.729 185.729Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 185.729 185.729Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER25.4 701.820 134.995 836.815 608.226 107.754 715.980NAZIM HESAPLAR TOPLAMI2.807.573 23.952.570 26.760.143 3.680.409 26.457.161 30.137.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794894BIST