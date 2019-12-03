***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/07/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP notu görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Garanti Faktoring'in uzun vadeli YP notu görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801470BIST