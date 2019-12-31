***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 2 Mayıs 2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"' kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 9'a göre beklenen kredi zararı hesaplamaya başlamıştır.TFRS 9 uyarınca, aşama 2 ve aşama 3'te izlenilen faktoring alacaklarında değer düşüklüğü gerçekleşmesi nedeniyle, tahsil durumları değerlendirilerek toplam 16.276.145 TL tutarında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Bu durumun bilançoda yaratacağı etkinin 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ile dipnotta detayı ile yer alacağını bildiririz."İşbu açıklama sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı ve yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olma olasılığı bulunduğundan yapılmıştır."Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806088BIST