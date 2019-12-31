***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 11:51
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 2 Mayıs 2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"' kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren TFRS 9'a göre beklenen kredi zararı hesaplamaya başlamıştır.
TFRS 9 uyarınca, aşama 2 ve aşama 3'te izlenilen faktoring alacaklarında değer düşüklüğü gerçekleşmesi nedeniyle, tahsil durumları değerlendirilerek toplam 16.276.145 TL tutarında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Bu durumun bilançoda yaratacağı etkinin 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ile dipnotta detayı ile yer alacağını bildiririz.
"İşbu açıklama sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı ve yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olma olasılığı bulunduğundan yapılmıştır."
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806088
BIST
12:17114.626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,82
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:175,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9513
En Düşük
5,9419
12:176,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6757
En Düşük
6,6569
12:17291,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,86
|Açılış
|: 291,60
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.533.470
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,00
|9.665.845
|% 12,36
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|27.906.486
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,30
|67.893.383
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,43
|847.237.273
|% 0,84
|
|ASELS
|20,80
|472.138.596
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|HALKB
|5,97
|235.368.134
|% 0,67
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|148.667.714
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,21
|89.100.349
|% -0,82
|
|IHYAY
|1,05
|77.330.170
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7947
|7,8338
|% 0,31
|
|Frank
|6,1196
|6,1565
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,05
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,03
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