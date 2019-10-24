***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 24.10.2019Vade (Gün Sayısı) 146Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26.0424Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAE1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.617.112İhraç Fiyatı 0,91158Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.10.2019Kayıt Tarihi 23.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 107.617.112Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 30 Mayıs 2019 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 31 Mayıs 2019, vade bitiş tarihi 24 Ekim 2019 olan 107.617.112 (Yüzyedi Milyon Altıyüz Onyedi Bin Yüzoniki) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794475BIST