***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.10.2019 11:49
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 146
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26.0424
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAE1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.617.112
İhraç Fiyatı 0,91158
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.10.2019
Kayıt Tarihi 23.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 107.617.112
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 30 Mayıs 2019 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 31 Mayıs 2019, vade bitiş tarihi 24 Ekim 2019 olan 107.617.112 (Yüzyedi Milyon Altıyüz Onyedi Bin Yüzoniki) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794475
BIST