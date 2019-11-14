***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.11.2019 11:45
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,6920
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAK1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.689.111
İhraç Fiyatı 0,90664
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.11.2019
Kayıt Tarihi 13.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.689.111
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 11 Haziran 2019 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 12 Haziran 2019, vade bitiş tarihi 14 Kasım 2019 olan 190.689.111 (Yüzdoksan Milyon Altıyüz Seksendokuz Bin Yüzonbir) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798846
BIST