***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.11.2019Vade (Gün Sayısı) 155Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,6920Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAK1914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.689.111İhraç Fiyatı 0,90664Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.11.2019Kayıt Tarihi 13.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.689.111Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 11 Haziran 2019 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 12 Haziran 2019, vade bitiş tarihi 14 Kasım 2019 olan 190.689.111 (Yüzdoksan Milyon Altıyüz Seksendokuz Bin Yüzonbir) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798846BIST