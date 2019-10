***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 40042429.696 TRY 50,37 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 39457570.304 TRY 49,63 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Y.K. Üyeliği T.Garanti Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı. 0 - Bağımsız Üye Değil -OSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Y.K. Üyesi T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı. Garanti Finansal Kiralama A.Ş, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.?de ise Denetim Komitesi Üyeliği. 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiCEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T. Garanti Bankası A.Ş.'de genel müdür yardımcılığı. 0 - Bağımsız Üye Değil -SELAHATTİN GÜLDÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - T. Garanti Bankası A.Ş.' de genel müdür yardımcılığı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.' de yönetim kurulu üyeliği. 0 - Bağımsız Üye Değil -KAYA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli - 0 Bağımsız Üye DeğilNİHAT KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 Değerlendirildi HayırSERKAN ÇANKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.03.2019 İcrada Görevli Değil İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü Müdürlüğü?nü ve Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 Değerlendirildi HayırRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 15.10.2019 Yönetim Kurulu Üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır