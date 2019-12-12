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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.12.2019 11:36
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.garantibbvafactoring.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mert Ercan Genel Müdür Yardımcısı 15.03.2011 (212) 365 52 13 MErcan@garantibbvafactoring.com
Serap Çakır Birim Müdürü 01.04.2011 (212) 365 52 18 SCakir@garantibbvafactoring.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Sermaye Piyasası Kredi Derecelendirme Lisansı 701222, 208344, 305653, 602587
Ümit Yıldız Yönetmen 08.05.2006 (212) 365 52 15 UYildiz@garantibbvafactoring.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803147


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 1,70 9.894.959 % 14,86  
TIRE 2,82 106.090.877 % 14,17  
COSMO 2,31 7.112 % 10,00  
EMNIS 1,79 17.821 % 9,82  
ASLAN 43,70 27.631.706 % 9,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6331 7,6713 % -0,05  
Frank 5,8785 5,9139 % -0,01  
Riyal 1,5408 1,5486 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -1,57  
Altın Gr. 274 275 -0,53  
Cumhuriyet 1.820 1.848 4,00  
Tam 1.811 1.857 2,55  
Yarım 875 898 1,23  
Çeyrek 439 449 0,61  
Gümüş.Ons 16,84 16,89 0,00  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,01  
B. Petrol 64,08 64,08 0,36  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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