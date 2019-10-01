***GEDIK* *AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.10.2019 20:49
***GEDIK******AKSGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
GDK
Dönem
17.09.2019 - 01.10.2019
Açıklamalar
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY.E) paylarında 17.09.2019 - 01.10.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789505
BIST
11:07104.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 376,04
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:075,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:076,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:07273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 273,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26