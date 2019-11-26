***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2019 09:38
***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.11.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,00 - 11,17 fiyat aralığından 40.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 25.11.2019 tarihi itibariyle %9,37 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/11/2019 0 40.000 40.000 1.913.999,18 1.873.999,18 % 9,57 % 9,57 % 9,37 % 9,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800406
BIST
14:00105.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -32,56
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
14:005,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
14:006,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
14:00269,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,18
|Açılış
|: 269,69
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.806.404
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|90.070.880
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.134.855
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.713.204
|% -5,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|EREGL
|7,86
|245.767.775
|% 1,95
|
|GARAN
|9,93
|245.692.465
|% 0,00
|
|ASELS
|18,74
|220.105.501
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,46
|114.379.308
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,91
|127.057.783
|% 3,80
|
|PETKM
|3,63
|129.433.862
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3668
|7,4037
|% -0,24
|
|Frank
|5,7416
|5,7762
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5284
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|