***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2019 18:24
***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10.12.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,30-14,50 fiyat aralığından 147.357 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 10.12.2019 tarihi itibariyle %1,59 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/12/2019 0 147.357 147.357 465.746,18 318.389,18 % 2,33 % 2,33 % 1,59 % 1,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802864
BIST
18:05108.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -774,61
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
18:055,8070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
18:056,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4428
En Düşük
6,4196
18:05273,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,31
|Açılış
|: 273,19
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.414.469
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.913.343
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.857.461
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.402.809
|% 19,91
|
|AGYO
|1,99
|26.913.921
|% 17,06
|
|HURGZ
|1,28
|1.731.418
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|77.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.278
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|55.316.333
|% -9,24
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|AFYON
|6,59
|491.243.969
|% -4,49
|
|TTKOM
|7,18
|478.523.199
|% 0,42
|
|ASELS
|19,34
|391.859.558
|% -1,07
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,51
|285.120.931
|% 0,00
|
|AKENR
|1,07
|134.604.505
|% 11,46
|
|METRO
|1,29
|124.705.391
|% -7,86
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6286
|7,6668
|% 0,17
|
|Frank
|5,8677
|5,9030
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5433
|1,5510
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,40
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,03
|