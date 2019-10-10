***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 19:07
***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
10.10.2019 2.245 12.220,00 2.000 10.865,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792436
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0465
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8993
En Düşük
5,8233
18:056,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0697
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,5167
En Düşük
6,4139
18:05281,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,46
|Açılış
|: 281,83
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12