***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 19:12
***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
15.10.2019 1.250 6.815,00 750 4.090,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793393
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0378
|Açılış
|: 59,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 59,3500
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,5033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:053,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,07
|Açılış
|: 3,30
|
|Önceki Kapanış
|: 3,37
|
3,38
En Düşük
3,29