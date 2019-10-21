***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.10.2019 18:32
***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
21.10.2019 1.750 9.642,50 750 4.160,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794152
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
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|Önceki Kapanış
|: 98.415
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98.526
En Düşük
97.172
18:055,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0595
|Açılış
|: 5,8270
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|Önceki Kapanış
|: 5,7840
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5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0566
|Açılış
|: 6,4950
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|Önceki Kapanış
|: 6,4500
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6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,71
|Açılış
|: 279,32
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|Önceki Kapanış
|: 277,61
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280,40
En Düşük
277,29