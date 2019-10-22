***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.10.2019 19:34
***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
22.10.2019 500 2.710,00 250 1.367,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794300
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8110
En Düşük
5,8047
18:056,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4710
En Düşük
6,4595
18:05277,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,71
|Açılış
|: 277,89
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,28
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|8,55
|335.073.825
|% 19,92
|
|ETYAT
|1,00
|23.796.233
|% 19,05
|
|DGGYO
|3,08
|67.240.035
|% 17,11
|
|OSTIM
|1,25
|108.933.749
|% 12,61
|
|EUYO
|0,94
|15.602.544
|% 10,59
|
|ISKUR
|131.500,00
|131.500
|% -12,33
|
|ORMA
|3,30
|87.188
|% -10,57
|
|EMNIS
|1,10
|10.590
|% -9,84
|
|EGCYH
|0,10
|10.787
|% -9,09
|
|INFO
|5,00
|66.983
|% -8,26
|
|THYAO
|11,57
|935.722.270
|% 0,87
|
|GARAN
|9,32
|538.668.845
|% 2,19
|
|AKBNK
|7,06
|474.930.512
|% -0,14
|
|DOAS
|8,55
|335.073.825
|% 19,92
|
|KOZAA
|8,46
|276.493.125
|% 2,67
|
|OSTIM
|1,25
|108.933.749
|% 12,61
|
|EKGYO
|1,21
|101.023.529
|% 0,83
|
|ISFIN
|2,26
|189.762.631
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|935.722.270
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,15
|168.911.661
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4597
|7,4971
|% -1,44
|
|Frank
|5,8469
|5,8821
|% -1,21
|
|Riyal
|1,5440
|1,5517
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|0,13
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|
|B. Petrol
|59,64
|59,64
|0,03
|
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