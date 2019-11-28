***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.11.2019 18:18
***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
28.11.2019 8.058 119.913,40 7.344 107.881,60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800857
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0153
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7555
18:056,3496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3402
18:05270,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 270,18
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.891.990
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.429.332
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.623.450
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.282.756
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.454.665
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.864.042
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|690.909
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|432.537.449
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|230.981.309
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|101.722.723
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4137
|7,4509
|% -0,28
|
|Frank
|5,7424
|5,7769
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58BURVA
Yüzde 4.64 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 986 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 537, 907 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 107, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 6, 739.00 milyon TL de
-
17:56SEKUR
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 662 adet işlem
-
17:55DESA
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 240 adet işlem