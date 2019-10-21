***GEDIK* *SKBNK* *GARAN* *ISMEN* *TCRYT* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
21.10.2019 17:23
TRFGDKME1917 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1917 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1925 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 21/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 21/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE1920 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794114
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,5489
En Düşük
6,5178
18:05279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
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|Açılış
|: 279,54
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|Önceki Kapanış
|: 277,61
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280,40
En Düşük
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