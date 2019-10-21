***GEDIK* *SKBNK* *GARAN* *ISMEN* *TCRYT* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









TRFGDKME1917 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1917 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1925 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 21/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 21/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE1920 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2019 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794114BIST