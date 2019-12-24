***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 23 / 12 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarakKayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin,- Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 235.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804925BIST