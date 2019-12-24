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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.12.2019 10:40
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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu  23 / 12 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarak
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin,-    Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 235.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine,  Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804925


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