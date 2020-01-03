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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

03.01.2020 16:21
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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000.-TL'den 235.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmemizin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile onaylanmıştır.SPK onaylı Tadil metnimiz ektedir. Kamuya Saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807434


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