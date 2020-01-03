***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000.-TL'den 235.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmemizin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile onaylanmıştır.SPK onaylı Tadil metnimiz ektedir. Kamuya Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807434BIST