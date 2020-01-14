***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının 120.000.000-TL'den 235.000.000-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmemizin ‘'Sermaye'' başlıklı 6.maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde ilgili madde tadilinin bakanlık tarafından gönderilen 14.01.2020 tarihli cevaplı yazısı ile şirketimiz genel kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile uygun olduğu şirketimize bildirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812622BIST