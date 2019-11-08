***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2019 yılı Üçüncü Üç aylık dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797731BIST