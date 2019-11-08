***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -3.874.425 2.357.438 240.182 240.182 240.182 1.293.961 1.293.961 10.361.507 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 240.182 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690Transferler5.239.563 9.371.227 -14.610.790 -5.239.563 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)38.477.448 38.477.448 38.477.448 6.869.315 45.346.763Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-442.517 -442.517 -442.517 2.377.882 2.377.882 0 1.935.365 -15.885 1.919.480Sermaye Arttırımı8.800.000 -258.559 -8.800.000 -8.800.000 -258.559 0 -258.559Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-7.831.587 -7.831.587 -7.831.587 -24.704 -7.856.291Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)642.438 154.570 154.570 797.008 797.008Dönem Sonu Bakiyeler118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -202.335 0 -202.335 0 0 0 0 0 -202.335 3.671.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.671.843 15.601.070 0 0 0 58.839.188 38.477.448 97.316.636 234.054.106 36.418.985 270.473.091Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Transferler5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.173.296 0 -1.173.296 0 0 0 0 0 -1.173.296 156.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.700 0 0 0 0 0 12.899.244 12.899.244 11.882.648 1.422.628 13.305.276Dönem Karı (Zararı)12.899.244 12.899.244 12.899.244 1.456.372 14.355.616Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.173.296 -1.173.296 -1.173.296 156.700 156.700 0 -1.016.596 -33.744 -1.050.340Sermaye Arttırımı26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 -695.250 -10.546.807Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler145.000.000 0 0 0 0 0 -4.260.347 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.776.366 0 -1.776.366 0 0 0 0 0 -1.776.366 2.903.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.903.051 21.113.735 0 0 0 58.729.414 12.899.244 71.628.658 236.966.169 36.330.071 273.296.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.057.188 8.661.112Dönem Karı (Zararı)14.355.616 45.346.763Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.355.616 45.346.763Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.297.166 9.770.800Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 7.838.641 6.137.852Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.718.809 1.605.379Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.718.809 1.605.379Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.000.454 1.653.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.000.454 1.653.391Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.077.722 1.344.947Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-458.565 -358.001Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.576.548 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-512.350 -531.243Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.472.089 2.234.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.410.707 -6.522.277İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-3.410.707 -6.522.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.704.512 8.776.724Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-632.265 -3.225.216Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-632.265 -3.225.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.427.263 -38.323.522Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.201.833 -11.840.219İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.335.315 3.523.149İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.133.482 -15.363.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.170.901 -356.822İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.170.901 -356.822Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.855.718 -32.271.553Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)642.668 -1.387.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.774.188 5.571.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.339.107 4.272.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.435.081 1.298.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler922.975 67.003İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)922.975 67.003Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-989.273 374.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.190.055 1.520.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.027.158 -218.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.162.897 1.738.775Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.080.045 16.794.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.840.586 -517.545Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.182.271 -7.615.384YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-237.834 -11.823.096İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -1.985.000 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.152.631 -237.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.989.061 5.294.461Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.989.061 5.294.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.306.530 -17.578.961Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.223.271 -16.974.351Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.259 -604.610Alınan Temettüler1.453.439 341.176Alınan Faiz458.565 358.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.283.916 9.770.916Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.818.658 47.824.280Kredilerden Nakit Girişleri21.818.658 47.824.280Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.555.767 -30.197.073Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.555.767 -30.197.073Ödenen Temettüler17 -10.546.807 -7.856.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.535.438 6.608.932Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi156.700 2.377.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.692.138 8.986.814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.391.554 13.389.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.083.692 22.376.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 53.083.692 29.391.554Finansal Yatırımlar803 691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar803 691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar803 691Ticari Alacaklar67.057.514 75.694.195İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 14.224.047 23.803.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 52.833.467 51.890.883Diğer Alacaklar8.220.611 5.049.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.220.611 5.049.530Stoklar9 113.488.365 116.344.083Peşin Ödenmiş Giderler2.640.191 3.282.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.640.191 3.282.859Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar850 184.047Diğer Dönen Varlıklar3.423.088 5.267.049İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.423.088 5.267.049ARA TOPLAM247.915.114 235.214.008Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar4.270.258 1.582.533TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR252.185.372 236.796.541DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.635 7.635Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.635 7.635Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar7.635 7.635Ticari Alacaklar0 756.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 756.050Diğer Alacaklar41.813 41.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.813 41.993Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 42.625.741 41.723.819Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15.714.089 18.472.872Maddi Duran Varlıklar12 70.208.791 74.669.029Arazi ve Arsalar3.689.984 3.688.354Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri694.363 753.283Binalar23.935.645 24.191.529Tesis, Makine ve Cihazlar36.570.347 40.478.138Taşıtlar657.603 870.991Mobilya ve Demirbaşlar1.698.110 1.790.323Özel Maliyetler1.752.865 2.121.725Yapılmakta Olan Yatırımlar543.347 0Diğer Maddi Duran Varlıklar666.527 774.686Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.432.924 1.561.676Şerefiye942.792 942.792Diğer Haklar13 624.320 591.177Bilgisayar Yazılımları13 17.046 27.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 848.766Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.516.807 1.132.859TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.547.800 138.365.933TOPLAM VARLIKLAR384.733.172 375.162.474KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.306.345 23.842.748İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.306.345 23.842.748Banka Kredileri6 20.306.345 23.842.748Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.402.335 11.911.970İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.402.335 11.911.970Banka Kredileri5.402.335 11.911.970Ticari Borçlar44.876.975 29.615.137İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 10.102.414 7.763.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 34.774.561 21.851.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.379.065 3.550.170Diğer Borçlar1.469.223 546.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 377.126 353.985İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.092.097 192.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.066.041 7.055.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.066.041 7.055.314Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.719.172 85.293Kısa Vadeli Karşılıklar2.841.036 2.333.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.841.036 2.333.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.708.812 1.530.210İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.708.812 1.530.210ARA TOPLAM89.769.004 80.470.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.769.004 80.470.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.924.636 19.039.160İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.924.636 19.039.160Banka Kredileri6 16.924.636 19.039.160Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar4.358.926 4.344.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.358.926 4.344.894Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler384.259 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler384.259TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.667.928 23.384.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER111.436.932 103.854.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar236.966.169 235.704.879Ödenmiş Sermaye17 145.000.000 118.800.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -4.260.347 -3.490.546Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.357.438 2.357.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.776.366 -603.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.776.366 -603.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.776.366 -603.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.903.051 2.746.351Yabancı Para Çevrim Farkları2.903.051 2.746.351Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 21.113.735 15.601.070Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.146.159 3.767.768Yasal Yedekler16.967.576 11.833.302Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları58.729.414 58.839.188Net Dönem Karı veya Zararı12.899.244 41.454.448Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 36.330.071 35.602.693TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.296.240 271.307.572TOPLAM KAYNAKLAR384.733.172 375.162.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 302.516.272 338.900.627 109.422.303 117.168.311Satışların Maliyeti18 -245.714.076 -240.699.477 -89.005.202 -85.114.059TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.802.196 98.201.150 20.417.101 32.054.252BRÜT KAR (ZARAR)56.802.196 98.201.150 20.417.101 32.054.252Genel Yönetim Giderleri-17.088.537 -15.628.452 -5.391.903 -6.018.264Pazarlama Giderleri-19.513.329 -17.537.913 -6.092.184 -5.922.879Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.100.003 -889.334 -365.509 -349.535Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 14.090.280 33.303.265 1.542.305 23.633.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -12.867.858 -35.101.685 -4.804.302 -22.545.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.322.749 62.347.031 5.305.508 20.851.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.539.375 4.913.941 1.518.008 909.031Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.466.607 -79.920 -2.259.219 -79.920Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 3.410.707 6.522.277 1.915.640 3.218.862FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.806.224 73.703.329 6.479.937 24.899.500Finansman Giderleri-5.746.096 -19.579.842 942.283 -12.340.666SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.060.128 54.123.487 7.422.220 12.558.834Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.704.512 -8.776.724 -1.097.520 -2.365.174Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.816.150 -8.475.911 -968.347 -2.410.301Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 111.638 -300.813 -129.173 45.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.355.616 45.346.763 6.324.700 10.193.660DÖNEM KARI (ZARARI)14.355.616 45.346.763 6.324.700 10.193.660Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.456.372 6.869.315 1.077.226 2.128.666Ana Ortaklık Payları12.899.244 38.477.448 5.247.474 8.064.994Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,00088960 0,00265361 0,00036189 0,00055620Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.207.040 -458.402 -685.007 -1.112.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.361.549 -515.709 -765.488 -1.332.249Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-117.801 -45.835 -72.617 -46.758Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.801 -45.835 -72.617 -46.758Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler272.310 103.142 153.098 266.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri272.310 103.142 153.098 266.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar156.700 2.377.882 -144.565 1.379.578Yabancı Para Çevrim Farkları156.700 2.377.882 -144.565 1.379.578Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)156.700 2.377.882 -144.565 1.379.578DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.050.340 1.919.480 -829.572 267.021TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.305.276 47.266.243 5.495.128 10.460.681Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.422.628 6.853.430 1.036.552 2.094.986Ana Ortaklık Payları11.882.648 40.412.813 4.458.576 8.365.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797729BIST