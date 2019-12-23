***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.12.2019 17:58
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemi süresi uzatımı ve tavan artışı için Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 23 / 12 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, 2016-2020 yıllarını kapsayan Kayıtlı sermaye tavan tutarı 120.000.000 TL iken 2019 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı ile gerekli yasal izinler alınarak bir defaya mahsus aşılmış ve Ödenmiş Sermayesi 145.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Bu sebeple
1- Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 235.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine,
2- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
3- Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
4- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,
5- Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804858
BIST