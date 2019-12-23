***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemi süresi uzatımı ve tavan artışı için Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarGentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 23 / 12 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, 2016-2020 yıllarını kapsayan Kayıtlı sermaye tavan tutarı 120.000.000 TL iken 2019 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı ile gerekli yasal izinler alınarak bir defaya mahsus aşılmış ve Ödenmiş Sermayesi 145.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.Bu sebeple1- Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 235.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine,2- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,3- Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,4- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,5- Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804858BIST