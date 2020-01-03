***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.01.2020 16:21
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ve Süre başvurusu SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000.-TL'den 235.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmemizin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile onaylanmıştır.
Kamuya Saygı ile duyurulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni SPK onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807431
BIST
18:05113.684
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
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|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
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|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
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|ASELS
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|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
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|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
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|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7997
|7,8388
|% -0,04
|
|Frank
|6,1334
|6,1703
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|19,23
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,85
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,08
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|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
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|B. Petrol
|68,14
|68,14
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