***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ve Süre başvurusu SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000.-TL'den 235.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmemizin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile onaylanmıştır.Kamuya Saygı ile duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni SPK onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807431BIST