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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)

13.11.2019 15:16
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )

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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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08/03/2019
Açıklamalar

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncelleme 



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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.3. GENEL KURUL

1.4. OY HAKKI

1.5. AZLIK HAKLARI

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.7. PAYLARIN DEVRİ

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.2. FAALİYET RAPORU

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Yönetimin olumlu insan kaynakları ve istihdam politikaları böyle bir duruma ihtiyaç bırakmadığı değerlendirilmektedir
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
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4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bu konuda ehliyet ve liyakat ilkelerine göre tercih yapılmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
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4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798678


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METRO 2,67 47.016.793 % 11,25  
METAL 1,02 40.013 % 9,68  
DERIM 4,37 17.672.991 % 8,98  
ESCOM 0,89 2.676.531 % 7,23  
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Cumhuriyet 1.798 1.826 5,00  
Tam 1.791 1.836 4,21  
Yarım 866 888 2,03  
Çeyrek 434 444 1,02  
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