***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/07/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF Pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında talep edilen yeni ek bilgi ve belgeler hazırlanarak 04/10/2019 tarihinde Kurum'a teslim edilmiştir.Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790511BIST