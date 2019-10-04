***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2019 18:09
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/07/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF Pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında talep edilen yeni ek bilgi ve belgeler hazırlanarak 04/10/2019 tarihinde Kurum'a teslim edilmiştir.
Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790511
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