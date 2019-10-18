***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Kapsamında talep ettiği yeni ek bilgi ve belgeler 18/10/2019 tarihinde Kurum'a teslim edilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793935BIST