***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2019 16:49
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Kapsamında talep ettiği yeni ek bilgi ve belgeler 18/10/2019 tarihinde Kurum'a teslim edilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİC.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793935
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