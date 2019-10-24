***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirket Sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ve 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmıştır.Kamuya Saygıyla Duyurulur.GENTAŞ GENEL METAL SAN.VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794514BIST